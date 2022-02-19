وزير الطيران المدنى يشيد بكفاءة الطيارين المصريين

جدة - نرمين السيد - أشاد وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار، بكفاءة وأداء الطيار وليد مراد قائد طائرة "مصر للطيران" من طراز (بوينج 787 - 9 دريملاينر)، فى رحلتها رقم 777 أمس إلى مطار هيثرو بلندن، والذى تمكن من الهبوط بالطائرة بنجاح فى ظل تعرض بريطانيا لعاصفة شديدة وسوء أحوال جوية على إثرها ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى مطارات بريطانيا ومنها مطار هيثرو وقامت رحلات أخرى بتغيير مسارها والهبوط بمطارات خارج بريطانيا بعدما فشلت محاولات الهبوط بمطار هيثرو، وهو ما جعل تصرف قائد رحلة "مصر للطيران" وهبوطه بسلاسة وكفاءة موضع إشادة فى الصحف الإنجليزية والعالمية.





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