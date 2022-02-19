القباج تفتتح وحدتى التضامن ومناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة

جدة - نرمين السيد - افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى يرافقها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة المنصورة ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة.





وتقوم وحدة التضامن الاجتماعى بتنفيذ برامج وتدخلات الوزارة، وتقدم خدمات لطلاب الجامعة من خلال أنشطة متعلقة بالتمكين الاقتصادى وبرامج بناء الشخصية استجابة لرؤية مصر 2030.

كما تفقدت معسكر «قادرون باختلاف» بالجامعة الذى تنفذه وحدة التضامن، ويتضمن تدريب ذوى الإعاقة على الإسعافات الأولية لحماية أنفسهم من أية طوارئ، ولتقديم الإسعافات لغيرهم قدر استطاعتهم، هذا بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية التى تجمع بين الطلاب ذوى الإعاقة وزملائهم من غير ذوى الإعاقة، وذلك لتحقيق الدمج بين الطلاب وترسيخ مبادىء احترام الآخر وتقدير التنوع على أنه تكامل بين القدرات المختلفة.

ويتم تنفيذ الفعاليات من خلال وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعة تحت مكون برنامج "وعى" الذى تنفذه وزارة التضامن على مستوى قرى حياة كريمة وفى المناطق المطورة المنقول اليها سكان المناطق غير الآمنة وفى الجامعات.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى أطلقت برنامج وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات الحكومية منذ بداية عام 2021، حيث تم تنفيذه داخل 25 جامعة حكومية، بالإضافة إلى ثلاثة أفرع لجامعة الأزهر، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية، بالإضافة إلى تعزيز الوعى الإيجابى لطلاب الجامعات حول أهم القضايا الاجتماعية والدمج المجتمعى وزيادة معدلات الاستثمار فيهم؛ من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادى، وأخيرا تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب فى كافة الأنشطة التى تعزز مشاركتهم فى تنمية المجتمع وفى العمل العام.