سفير الصين بالقاهرة يعرب عن تقديره لمشاركة الرئيس السيسى بافتتاح الأولمبياد

جدة - نرمين السيد - أعرب سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، عن تقدير بلاده لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بكين، مضيفًا أن الرئيس شى جين بينج أكد ضرورة تعزيز البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030، ودفع مشروعات التعاون بين البلدين مثل تطوير قناة السويس، وتنفيذ التعاون فى مبادرات التنمية العالمى وكذلك دعم مصر فى جهود مكافحة "كوفيد-19".





وشدد ليتشيانج، فى تصريحات نقلتها سفارة الصين بالقاهرة، اليوم السبت، على ضرورة دعم التعاون الصينى-العربى، والصينى- الإفريقى بشكل مشترك، وتسريع بناء مجتمع صينى- عربى، وتعزيز "المشروعات التسعة" لمنتدى التعاون الصينى الإفريقى لتحقيق الحصاد المبكر لأهداف تلك المشروعات. وثمّن تصريحات الرئيس السيسى بشأن مبادرة الحزام والطريق التى أتاحت دفعة قوية للاقتصاد المصرى، وأن مصر مستعدة لمواصلة المشاركة فى المبادرة وتسريع تنميتها من خلال توسيع التعاون فى مختلف المجالات مع الصين، موضحًا أن الشركات الصينية تتمتع بسمعة طيبة فى مصر. وقال السفير الصينى إنه لم تظهر حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، مضيفًا أن الرياضيين والمسئولين المهتمين أشادوا بالتنظيم الجيد لهذه البطولة.

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