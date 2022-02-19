لذيد جدًا.. دنيا سمير غانم تهنئ هشام ماجد على فيلمه «حامل اللقب»

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حرصت النجمة المصرية دنيا سمير غانم على تهنئة الفنان هشام ماجد، بعد مشاهدتها لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم «حامل اللقب»، مشيدة به.

دوت الخليج يرصد تهنئة الفنانة دنيا سمير غانم لهشام ماجد على فيلمه «حامل اللقب».

شاركت دنيا سمير غانم جمهورها صورة لها برفقة هشام ماجد وزوجها وعدد من الأصدقاء من أمام إحدى السينمات، وعلقت عليها قائلة: "مبروك يا أغلى وألذ شوما على الفيلم اللذيد جدًا والممتع".

دنيا سمير غانم تعلق على عودة الطفل المختطف

من جانبه، أعربت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها لعودة الطفل سالمًا إلى أهله، حيث نشرت صورته عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: "أحلى خبر سمعته رجوع الطفل فواز القطيفان إلى أهله بالسلامة.. الحمد لله رب العالمين".

وتابعت: "يارب ربنا يكتبلك الخير والسعادة والإيمان ويحفظك أنت وكل الأطفال.. أنت بطل وكلنا بنحبك".

دنيا سمير غانم تشارك في فعاليات الدوم

و حضرت النجمة دنيا سمير غانم فعاليات افتتاح أولى حلقات برنامج «الدوم» أول أمس الجمعة، وذلك رفقة زوجها الإعلامي الشهير رامي رضوان.

وحرصت دنيا على تهنئة صناع العمل على هذا البرنامج، حيث نشرت عدة صور تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليهم قائلة: "مبروك برنامج الدوم لاكتشاف المواهب وبتمنى النجاح والتوفيق لكل المتسابقين والمواهب من جميع المحافظات".

موعد عرض تسليم أهالي لدنيا سمير غانم

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن موعد عرض فيلمها الجديد «تسليم أهالي»، وذلك من خلاص خاصة ستوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وردت دنيا سمير غانم على سؤال جاء إليها، عن موعد طرح فيلمها الجديد تسليم أهالي، لتجيب: في عيد الفطر إن شاء الله.