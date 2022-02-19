/680359/ملف-الأسر-البدلية-بمناقشات-تضامن-النوابفاطمة-سليميحتاج-لتسهيلات-ووعى-جديد-بعد-أزمات-دور-الأيتام

تشهد لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، حيث النائب يونس عبدالرازق، بشأن انشاء مبني للتأمينات الاجتماعية علي قطعة أرض بجوار مستشفى الكبد ببلطيم.

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أيضا تضم المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن تحديد مقر لمكتب التأمينات الاجتماعية بالمنزلة دقهلية، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة أحمد محسن مبارك، بشأن إجراءات الأسر البديلة ودور وزارة التضامن في توعية وتشجيع المجتمع على نظام الأسر البديلة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من عبير جمال، بشأن زيادة الإعانات والمنح المالية المقررة بجميع دور الرعاية.

النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، كانت قد تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إجراءات الأسر البديلة ودور الوزارة في توعية وتشجيع المجتمع على نظام الأسر البديلة.

طلب النائبة فاطمة سليم تضمن بإن نظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من الملفات الهامة جدًا، في المجتمع، لاسيما وأنه يتعلق ببناء الإنسان وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية للأطفال الأيتام المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية، وهو أمر يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء شخصيات سوية على المستوى الاجتماعي والنفسي.

ملف الأسر البدلية بمناقشات تضامن النواب..فاطمة سليم:يحتاج لتسهيلات ووعى جديد بعد أزمات دور الأيتام

وأضافت سليم، أنه بالتزامن مع تلك الأهمية لنظام الأسر البديلة، توجد شكاوى من جانب البعض بشأن كثرة وتعدد الإجراءات اللازمة لكفالة إحدى الأسر لطفل يتيم من دور الأيتام، وكذلك بشأن عدم استمرار بعض الأسر الكافلة لطفل يتيم، في كفالته وإرجاعه مرة أخرى لدار الأيتام.

وتابعت: "الأمر الذي يتطلب الوقوف على طبيعة الإجراءات المتبعة حيال ذلك النظام المتبع بإدارة الأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وكيفية تسهيلها وتشجيع الأسر الراغبة في كفالة الأطفال الأيتام".واستطردت عضو مجلس النواب: "كما أن أهمية تلك الأسر البديلة في المجتمع، تتطلب تكاتف الجميع بهدف تسهيل الإجراءات وتشجيع المجتمع على تفعيل ذلك النظام بشكل واسع في محاولة للحد من دور الأيتام والاعتماد بشكل أساسي على نظام الأسر البديلة".