/680356/دمج-ذوى-الاحتياجات-الخاصة-بالتعليم-ما-قبل-الجامعي-بمناقشات-تعليم-البرلمان

تشهد لجنة التعليم بمجلس النواب، الأحد، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة منال نصر، بشأن دمج أصحاب الهمم (ذوو الإعاقة البسيطة والمتوسطة القابلة للتدريب والتعليم) في مرحلة ما قبل التعليم العام (رياض الأطفال) والمرحلة الابتدائية بعد اختيار بعض الأماكن التعليمية المناسبة والمؤهلة لاستقبال هذه الفئة.

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ومن المنتظر أن يتطرق النقاش أيضا إلى مناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعي (ما تم إنجازه والرؤية المستقبلية).

وبلجنة الإعلام بمجلس النواب تشهد المناقشات مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن الإهمال المتعمد من وزارة الآثار لحمام عزوز الأثري، وكذا توقف الأعمال الجارية بمسجدي زغلول والمحلى الأثريين بمدينة رشيد محافظة البحيرة ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة هدى الطنباري، بشأن ترميم وتجديد مسجد أبو غنام بمركز بيلا – محافظة كفر الشيخ.

دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعي بمناقشات تعليم البرلمان

وبلجنة السياحة تشهد استمرار مناقشة جهود وزارة السياحة والآثار، فيما يتعلق بخطة الهيئة العامة لتنشيط السياحة بشأن الترويج للسياحة المصرية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الدولية.