/680355/عماد-الدين-حسين-الزوج-الذى-شاهدناه-بالإسماعيلية-نموذج-همج-وليس-له-علاقة-بواقع-ما-يحدث-فى-الصعيد

نفي الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، الكلام الذى تداول على لسان الزوج الذي ضرب عروسته بمحافظة الإسماعيلية بأن ضربه لزوجته أمر عادى في الصعيد، قائلا:هذا الكلام ليس صحيحا وأنا من مركز القوصية بأسيوط ولم أر والدي يعتدى علي أمي إطلاقا والمرأة في الصعيد لها قيمة، وما يحدث ليس له أصل ولا يوجد إهانة بالضرب.

دوت الخليج جاء ذلك خلال لقاء تلفزيونى ببرنامج "كلام الناس" على فضائية "إم بي سي مصر". وأضاف حسين: ربما تكون المرأة مظلومة في الصعيد في مسألة الميراث ولكن الضرب ليس موجودا والحوادث الفردية لا تعبرعن الواقع الأساسي ، والصعيد الآن مختلف تماما. عماد الدين حسين: الزوج الذى شاهدناه بالإسماعيلية نموذج همج وليس له علاقة بواقع ما يحدث فى الصعيد وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه للأسف الشديد بعض السيدات تؤيد هذا الأمر وهو ما يسمى بالثقافة الذكورية وأن الزوج له الحق فى ضرب زوجته ولكن هذه ثقافة الشرق ومازالت مستمرة ويجب أن تتغير, مضيفا: الكل خلق سواسية لكن النموذج الذى شاهدناه همج وهناك نموذج متحضر والإسلام والأديان السماوية تكرم المرأة وبالتالى كيف نوقف هذا الأمر؟ وأكد حسين، أن الأمر متعلق بالأبوين وضرب مثالا لطفل شاهد الأب يضرب أمه وبالتالى عندما يكبر فسيصبح الأمر عاديا بالنسبة له لذلك الأمر متوقف على التربية منذ البداية، والثقافة الشعبية السائدة أحيانا تكون مرسخة أكثر من النصوص الدينية في الصعيد والريف وهذا أمر خطير ولابد من توضيحه ومعالجته.

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