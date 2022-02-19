شوط أول سلبي بين الزمالك وساجرادا في دوري أبطال أفريقيا

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي المقامة حاليًا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد أبو جبل،في الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح،خط الوسط: إمام عاشور ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسيه،خط الهجوم: سيف الجزيري.

بينما دخل ساجرادا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ليوناردو موتوندا،الدفاع: جويس لوماليسا - كيالوندا جاسبار – مامادو ساديو - كارانجا الوسط: ديبو - كارلينوس - فيكتوريانو – ليبوا،الهجوم: ساتشي – سيلسو.

بدأ الزمالك المباراة بحذر من جانب لاعبيه لفرض السيطرة الهجومية والسيطرة على منطقة المناروات حيث شهدت الدقيقة 7 تسديدة من رزاق سيسيه على حدود منطقة جزاء مرمى ساجرادا مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب.

حاول الزمالك استغلال انطلاقات لاعبيه محمود عبد الرازق "شيكابالا" ورزاق سيسيه ولكن دفاع فريق ساجرادا تصدى لها ببراعة في الوقت الذى اعتمد فيه على الهجمات المرتدة لمباغتة مرمى الحارس محمد أبو جبل.

وانحصر اللعب في منطقة وسط الملعب وسط صراع من الفريقين للسيطرة على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى وشهدت الدقيقة 20 كرة طويلة من شيكابالا داخل منطقة جزاء ساجرادا ولكن سيف الدين الجزيرى يفشل في السيطرة عليها.

وهدد كارلينيوس لاعب ساجرادا مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك في الدقيقة 31 ولكنها مرت أعلى العارضة،واحتسب حكم المباراة تسلل على لاعب ساجرادا في الدقيقة 40 بعد انفراده بمرمى الفريق الأبيض، وأبعد حارس ساجرادا ركنية شيكابالا التي سددها صوب المرمى في الدقيقة 42 وكاد الفريق الأبيض أن يحرز هدف التقدم فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بأقدام سيف الدين الجزيرى ولكن الكرة عاندته وانتهى الشوط بالتعادل السلبي.