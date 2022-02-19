محمد صلاح تلاعب بهم.. الملك يحرز هدف ليفربول الثاني ضد نورويتش سيتي (فيديو)

أحرز النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الهدف الثانى في شباك نظيره نوريتش سيتي من صناعة الحارس أليسون بالدقيقة 67 من زمن المواجهة المقامة بينهما حاليا على ملعب «أنفيلد» معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري، لتصبح النتيجة تقدم الريدز 2-1.

ويخوض ليفربول المباراة بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ماتيب، فان دايك، تسيمكاس، جوميز

خط الوسط: تشامبرلين، هندرسون، نابي كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح، مانى، لويس دياز

ويخوض محمد صلاح ورفاقه بقيادة الألماني كلوب مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على انتر ميلان خارج أرضه في ذهاب دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا. ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، وذلك بعد أن خاض 24 مباراة تمكن خلالهم من الفوز في 16 مباراة وتعادل في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة في مواجهتين فقط.

بينما يحتل فريق نوريتش سيتي المركز الـ 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم من 24 مباراة خاضها في المسابقة، فاز خلالهم في 4 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وتلقى الهزيمة في 15 مباراة.