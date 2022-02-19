الأرصاد: حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بداية الغد لا تستدعى تعطيل...

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالمناطق الغربية بدأت من مساء الجمعة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حالة عدم الاستقرار في الطقس امتدت إلى شمال الصعيد وسيناء والقاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن اليوم الأحد يشهد ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع انخفاض الحرارة وسقوط حبات البرد في سانت كاترين.

ولفت الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك حالة من الاستقرار الكامل في الأحوال الجوية بداية الغد ولا تستدعى تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات.

واستطرد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الغد سيشهد سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على شمال ووسط سيناء، بينما يشهد باقي مناطق الجمهورية استقرار تام في الأحوال الجوية.

وطالب بالحذر خلال فترة الصباح بسبب الشبورة، وعلى المواطنين الخروج مبكرًا أثناء ذهابهم للمدارس والجامعات، مناشدًا المشاة بالعبور من المناطق المخصصة لذلك.

واختتم الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن سقوط الأمطار قلل حدة الإحساس بالعواصف الترابية التي تحدث في هذا الوقت من العام.