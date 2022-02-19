الطقس السيئ| خريطة الطرق المغلقة فى مصر ونصائح المرور للقيادة أثناء الأمطار

جدة - نرمين السيد - وقال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بــ "الراديو 9090"، إن معدلات حركة سير السيارات خلال الفترة الماضية شهدت بعض الكثافات بعدد من المحافظات نتيجة الأمطار، وانعدام الرؤية على بعض الطرق السريعة.

وأوضح صابر أن الإدارة أعلنت عن إغلاق طريق الصحراوى الشرقى القديم من الشيخ فضل حتى بنى سويف بالتنسيق مع محافظة المنيا، ومحافظة بنى سويف لوجود سيول، كما قررت إغلاق طريق راس غارب الشيخ فضل.

وذكر أن الإدارة وضعت خطة للتعامل مع الأمطار أبرزها الدفع بسيارات الإغاثة والأوناش وسيارات الدفع الرباعى على جميع الطرق السريعة والداخلية، وتفعيل غرف العمليات على مستوى الجمهورية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالإدارة، كما انتشرت سيارات إغاثة فى المناطق التى تنبأت هيئة الأرصاد الجوية بهطول السيول للتدخل السريع، والتنسيق مع الأحياء لتوفير سيارات شفط مياه من الأنفاق لسرعة سحب مياه الأمطار المتوقع سقوط.

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة سقوط الأمطار، وأضاف أن الإدارة تهيب بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وذكر صابر أن الإدارة العامة للمرور وجهت عددًا من النصائح والإرشادات للمواطنين أبرزها السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية وفى حالة وجود أعطال الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 0122111000، وعدم التوقف فى منطقة الشبورة.