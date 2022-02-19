الثلوج تغطى الشوارع فى سانت كاترين «فيديو»

جدة - نرمين السيد - ونشرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مقاطع فيديو توضح سقوط الثلوج فى الشوارع وعلى السيارات. وأثرت حالة عدم الاستقرار الجوى على باقى محافظات مصر، حيث تساقطت أمطار متوسطة وصلت إلى غزيرة فى بعض المناطق.

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