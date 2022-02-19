/680327/عمر-كمال-يتجاهل-قرار-إيقافه-عن-الغناء-ويحتفل-بنجاح-أغانيه-الأخيرة

حرص مطرب المهرجانات، الفنان عمر كمال على الاحتفال بنجاح عدد من أغانيه الأخيرة، والتي حققت مشاهدات عالية منذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد احتفال عمر كمال بنجاح أغانيه الأخيرة.

عمر كمال يتجاهل قرار إيقافه

تجاهل كمال أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، ونشر عدد من بوسترات أغانيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "الحمدلله".

أغاني عمر كمال تحقق نجاحات ساحقة

فحققت أغنيته «أنتي قلبي» 30 مليون مشاهدة، بينما حققت «بحبك» 8 مليون، و «ضيعنا» 20 مليون.

أزمة عمر كمال مع النقابة

كانت قد نشبت أزمة بين عمر كمال ونقابة المهن الموسيقية، بعد إسائته للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، الأمر الذي أدى إلى إيقافه عن الغناء.

وعلق المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية علاء عامر على تلك الأزمة، وقال علاء عامر من خلال مداخلة تليفونية مع برنامج et بالعربي: عمر اتطاول على قيمة فنية وقيمة أخلاقية وقيمة ثقافية الفنان أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين.. إحنا بنرفض هذا التطاول والتجاوز على قيمة فنية مثل الفنان هاني شاكر أو على غيره من الفنانين الملتزمين والمحترمين اللي ليهم تاريخ على مدار فترة طويلة.

وأشار علاء إلى أن عمر كمال ليس عضوًا بنقابة المهن الموسيقية ولكنه يحمل تصريحًا منها فقط، وأوضح أن العقوبة سوف تكون تدريجية بداية من اللوم ثم التنبيه، وبعدها وقف مدة معينة من الزمن، ثم ستصل في النهاية إلى شطب نهائي.

ولفت المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية علاء عامر، إلى أن عمر كمال قد ظهر بشكل غير لائق وكان بشكل غير متزن وتلفظ بألفاظ نابية عبر البث المباشر، وقام بتبيه مؤدي المهرجانات عمر كمال بأنه يجب عليه أن يعرف أنه فنان مصري يمثل الشعب المصري في الخارج، ولذا يجب أن يظهر بقيمة مصر ولا يفقدها صورتها ورونقها.

وأكد على أن جميع مؤدي المهرجانات يقومون بصنع تريندات وهمية خلفها مؤسسات كبيرة قد يكونون على علم بها وقد لا يكونون على علم بها، حتى يصدر للعالم أن هذا هو الفن المصري ويقوموا بتشويه صورته أمام العالم.