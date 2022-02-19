/680319/على-هامش-تدشين-أمانة-القليوبية-الشعب-الجمهوري-يطلق-مبادرة-لزرع-٥-الاف-شجرة-مثمرة-وملتقى-توظيفي-لتوفير-١٥-ألف-فرصة-عمل-بالمحافظة

دشن اليوم حزب الشعب الجمهوري أمانته بمحافظة القليوبية، وافتتح على هامش التدشين ملتقى لتأهيل وتدريب الشباب وتوفير فرص العمل لهم بعد انتهاء عمليات التأهيل والتدريب، فضلا عن إطلاقه مبادرة لزرع ٥ الاف شجرة مثمرة توزع على كافة أنحاء المحافظة.

دوت الخليج

حزب الشعب الجمهوري فى القليوبية

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صلاح أبو هميلة أمين عام حزب الشعب الجمهوري والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والنائبة منيرة الأشقر والنائب أبو سريع إمام والنائبة ريهام عفيفي والنائب عبد الله أحمد عبد الله والنائب محمد الطوخي أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري ، والحسين عبد الفتاح أمين الحزب بالقليوبية ومصطفى أبو حجر أمين التنظيم بأمانة القليوبية وعدد من قيادات وشباب الحزب.

وتستهدف مبادرة زرع ٥ الاف شجرة مثمرة تحقيق عدد من الأهداف على ٤ مستويات هم المستوى البيئي والاقتصادي والتربوي والثقافي، وبدأ تنفيذ المبادرة من أمام مبنى مقر الحزب بالقليوبية، فقام قيادات الحزب بزرع أول شجرة أمام مبنى المقر.

أما الملتقى التوظيفي الذي أطلقه الحزب اليوم يستهدف توفير ١٥ ألف فرصة عمل بالتعاون مع عدد كبير من كبرى الشركات والمصانع، والتي عقدت اليوم عددا كبيرا من اللقاءات الشخصية مع الشباب المشارك في الملتقى من أبناء محافظة القليوبية.