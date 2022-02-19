/680314/الرئيس-الأوكراني-بمؤتمر-ميونخ-للأمن-جاهزون-للدفاع-عن-أراضينا-ضد-أى-تعدى-روسي

استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام مؤتمر ميونخ للأمن، حشد روسيا لقواتها على حدودها مع أوكرانيا ومحاولة فرض سيطرتها على الأراضي الأوكرانية وعدم احترام سيادتها، موضحا أن الأراضى الأوكرانية تتعرض للقصف من الانفصالين المدعوميين من روسيا.

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كما طالب الرئيس الأوكراني، المجتمع الدولى بالتدخل لحل هذه الأزمة حتى لا تتكرر مأساة الحرب العالمية الأولى والثانية، مؤكدا أن أوكرانيا على أتم الاستعداد للدفاع عن أراضيها سواء بقواتها أو بدعم من دول آخرى، مثمنا في ذات الوقت كل هذا الدعم.

الرئيس الأوكراني: لا نريد حرب ونسعي للسلام

وأضاف فولوديمير زيلينسكي: ليس من حق روسيا أن تملي علينا ماذا نفعل فنحن تأخرنا كثيرا في الإنضمام لحلف الناتو والاتحاد الأوربي وبالتالى نواصل ضبط النفس وعدم الرد على الاستفزازات الروسية ولا نريد حرب ونسعى للسلام.

وزير الدفاع الأمريكي: نقف إلى جانب حلفائنا في الناتو لمواجهة تهديدات روسيا

هذا و أكد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، أن الجيش الروسي على استعداد لضرب أوكرانيا، حتى في الوقت الذي أعرب فيه عن أمله في أن يتراجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حافة الحرب.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي، أن بلاده ستقف إلى جانب حلفائها لدول شمال الأطلسي (الناتو) لمواجهة تهديدات روسيا.

جاء ذلك خلال تصريحات أعلامية أدلي بها خلال زيارة يجريها إلي ليتوانيا.

وأضاف أن الجنود الروس يتجهون نحو مواقع مناسبة ليتمكنوا من تنفيذ الهجوم.