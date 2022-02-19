أول نقيب للمهندسين في الأقصر: الحلم الحالي وجود نادي يجمع كافة المهندسين بالمحافظة

تحدث المهندس محمد حسن عبد الحليم أول نقيب مرحبا في محافظة الأقصر، في فعاليات مؤتمر قائمة مهندسون في حب مصر بالمحافظة بحضور المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين الحالي، موضحاً أن نقابة المهندسين بالأقصر تحتاج الكثير من الدعم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أول نقيب للمهندسين في الأقصر، أن الحلم الحالى لأبناء الأقصر هو وجود نادى يجمع كافة المهندسين في المحافظة مستقبلاً.

شهدت منذ قليل اليوم السبت، نقابة المهندسين بالأقصر، انعقاد مؤتمر قائمة "مهندسون في حب مصر"، التى تخوض الانتخابات على كافة المقاعد برئاسة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين الحالي، والمرشح لمنصب النقيب لدورة جديدة في الانتخابات التي تجرى الشهر المقبل.

وتوافد عدد من المهندسين على نادي التجديف بكورنيش النيل بالأقصر، لحضور مؤتمر المهندس هانى ضاحى وقائمته التى تضم 11 مهندسا فى التخصصات المختلفة.

ويحضر فعاليات المؤتمر محمد حسين أول نقيب للمهندسين في الأقصر، وعدد كبير من القيادات والمرشحين في انتخابات نقابة مهندسين الأقصر.

وكانت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين القوائم النهائية لأسماء المُرشحين على كل المقاعد على مستوى الجمهورية، بعد الانتهاء من تلقى التنازلات والطعون.

وتضمنت القائمة النهائية لأسماء المرشحين على مقعدالنقيب العام للمهندسين 23 مهندسا.

وأوضحت لجنة الانتخابات أنه من المقرر أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

وأوضحت لجنة الانتخابات أنه من المقرر أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

وأشارت اللجنة إلى أن يوم الجمعة 4 مارس 2022 سيتم إجراء انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.