عاجل- إغلاق طريق «الشيخ فضل - رأس غارب» بسبب الأمطار

جدة - نرمين السيد - وأضاف البيان، أن الإدارة تهيب بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، وشهدت محافظة المنيا عدم استقرار فى حالة الطقس وسقوط أمطار كثيفة على مختلف مراكز المحافظة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الوقوف أسفل اللوحات الاعلانية، والتواجد قرب أعمدة الإنارة واكشاك الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، فضلًا عن متابعة النشرة الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا لمعرفة كل ما هو جديد بحالة الطقس.