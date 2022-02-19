جدة - نرمين السيد - وأضاف البيان، أن الإدارة تهيب بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، وشهدت محافظة المنيا عدم استقرار فى حالة الطقس وسقوط أمطار كثيفة على مختلف مراكز المحافظة.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الوقوف أسفل اللوحات الاعلانية، والتواجد قرب أعمدة الإنارة واكشاك الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، فضلًا عن متابعة النشرة الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا لمعرفة كل ما هو جديد بحالة الطقس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- إغلاق طريق «الشيخ فضل - رأس غارب» بسبب الأمطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.