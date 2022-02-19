طيار مصرى يبهر العالم بهبوط احترافى وسط عاصفة عاتية بمطار هيثرو «فيديو»

جدة - نرمين السيد - بين ليلة وضحاها أصبح الطيار المصرى وليد مراد، حديث وسائل الإعلام الإنجليزية والعالمية ووسائل التواصل الاجتماعى، بعدما نجح فى إنقاذ طائرته من طراز الدريم لاينر رقم 777، من الهبوط بمهارة وانسيابية فى مطار هيثرو بلندن، أثناء قيادته لرحلة مصر للطيران بطراز الدريم لاينر المتجهة إلى لندن رقم 777، بينما تضرب البلاد العاصفة يونيس بالمملكة المتحدة بما فيها العاصمة لندن رافقتها رياح شديدة، والتى تسببت فى إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية فى مطارات العاصمة، وتحويلها إلى مطارات ألمانيا.





وأشاد المتابعون لحركة مطار هيثرو بهبوط الطائرة المصرية بسلام ومهارة قائدها، كما تصدر الطيار وليد مراد قائد طائرة مصرللطيران وسائل الإعلام الإنجليزية والعالمية والتواصل الاجتماعى أمس، بعد هبوطه فى مطار هيثرو بنجاح من أول محاولة للهبوط وقبل الميعاد المقرر له بخمس دقائق، بينما قام قائدو الطائرات الأخرى بعمل محاولتين إلى ثلاث أو تغيير وجهتهم إلى مطار فرانكفورت.

وأعرب المعلقون على الفيديوهات المسجلة لمتابعة حركة الطائرات بمطار هيثرو عن انبهارهم بمهارة قائد طائرة مصر للطيران لقدرته على التحكم والحفاظ على توازن الطائرة وعدم انحرافها والهبوط بسلام وأمان، وليؤكد مجددا مهارة الطيار المصرى فى مواجهة أصعب الظروف المفاجئة.

وكان مكتب الأرصاد الجوية بإنجلترا قد طالب ملايين البريطانيين بالبقاء فى بيوتهم وأصدر إنذارا أحمر - أعلى مستوى - فى جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز.

ويعد مطار هيثرو من أكثر المطارات ازدحاما فى أوروبا، فضلا عن أنه ثالث أكثر المطارات ازدحاما على مستوى العالم.