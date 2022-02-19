عاجل- رئيس مصر للطيران يشيد بكفاءة قائد رحلة لندن فى التعامل مع عاصفة يونيس

جدة - نرمين السيد - أشاد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأداء الطيار وليد مراد قائد رحلة مصرللطيران المتجهة إلى مطار هيثرو بلندن أمس وطاقم الرحلة المعاون له، لتعاملهم بحرفية ومهارة عالية أثناء هبوط الطائرة بمطار هيثرو وسط ظاهرة جوية غير مسبوقة شهدتها بريطانيا خلال الساعات الماضية بسبب تعرضها للعاصفة "يونيس" مما أدى إلى عدم تمكن كثير من الرحلات الجوية من الهبوط وتحويل مسارها إلى مطارات أخرى.





كما ألغى عدد كبير من شركات الطيران رحلاتها الجوية فى مطارات العاصمة، ودعا مكتب الأرصاد الجوية البريطانيين إلى البقاء فى بيوتهم، وأصدر إنذارًا أحمر وهو أعلى مستوى فى جنوب غرب انجلترا وجنوب ويلز مما جعل تصرف قائد رحلة مصر للطيران وهبوطه بسلاسة موضع إشادة فى الصحف الإنجليزية والعالمية. وأكد الطيار عمرو أبوالعينين أن هذا الموقف ليس بجديد على أبناء الشركة الوطنية حيث يتميز جميع طيارى مصر للطيران بالكفاءة والاحترافية العالية فى التعامل مع مختلف المواقف والظروف الطارئة ويشهد لهم عالميا بالكفاءة والتدريب على أعلى مستوى خاصة فى مواجهة ظروف الطقس السيئ أثناء الاقلاع والهبوط ، ويعد العنصر البشرى بمختلف شركات مصرللطيران من طيارين ومهندسين وفنيين وإداريين وغيرهم من مختلف التخصصات من أكفأ العناصر فى مجال صناعة النقل الجوى وحاصلين على الشهادات والاعتمادات الدولية.

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