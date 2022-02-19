خلال افتتاح معرض نبيو.. وزير التموين: إعلان تفاصيل مدينة الذهب غدا

جدة - نرمين السيد - أقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة التخطيط، هالة السعيد، ووزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع.

واستعرض وزير التموين خلال المؤتمر آخر ما تم بشأن إنشاء مدينة الذهب الجديدة، والتى تعد خطوة محورية نحو تطوير صناعة المشغولات الذهبية، وكذلك إنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة فى صناعة الحلى والمجوهرات، ومشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر والتكويد.

ويعقد على هامش المعرض مؤتمر دولى على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير، وذلك لمناقشة وعرض الاستراتيجية المصرية للتحول إلى مركز اقليمى ودولى لإنتاج الذهب والمشغولات الذهبية.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، إن مدينة الذهب سوف تكون فى العاصمة الإدارية الجديدة، فمن المقرر أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها غدا الأحد.

وأضاف خلال افتتاح معرض نيبو للذهب والمجوهرات، أن معرض الذهب يستهدف الترويج لصناعة الذهب فى مصر، مشيرا إلى أن المعرض السنة القادمة سيكون عالمى، حيث سيتم استضافة دول العالم، لحضور مثل هذا الحدث العظيم فى المؤتمر المقبل، حيث سيتواجد بالمعرض الموزعين والتجار بجانب المصنعين والمصدرين، مشيرا إلى أن هناك تطوير فى مصلحة الدمغة والموازين التى تعتبر المنظم والرقيب على هذه الصناعة.

وأضاف أن منظومة الدمغ بالليزر، لا تلغى الدمغة القديمة، ولكن التقدم التكنولوجى فى منظومة الدمغ يحافظ المشغولات، كما يمنع تقليد الدمغات، خاصة وأن دمغة القلم من الممكن أن تقلد، موضحا أن الدمغ بالليزر والباركود يكشف كافة تفاصيل القطعة الذهبية وتاريخ إنشائها وتسجيلها برقم لا يمكن تكراره للتعريف بكل قطعة.

وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع تجار الذهب لنظر كافة مراحل إنتاج وصناعة الذهب، بهدف التشجيع على تصدير المشغولات الذهبية للخارج والتعرف على التحديات التى تواجه المصنعين.

وأشار إلى أنه سيتم توضيح المخطط العام لمدينة الذهب بالعاصمة الادارية ثالث أيام معرض "نبيو".

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ان صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عديدة تؤهل السوق المصرى ليكون محور إنتاجى وتصديرى رئيسى بالدول العربية ودول القارة الافريقية، مشيرة الى ان صناعة المشغولات الذهبية تعد احدى الصناعات الهامة فى مصر والتى توفر احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية وذلك بتصميمات فريدة تحاكى أحدث الموديلات العالمية.

وقالت الوزيرة إن تنظيم هذا المعرض يستهدف تنشيط وتطوير هذا القطاع الهام وزيادة جودة وتنافسية المنتجات الوطنية فى السوق المصرى، حيث يسهم المعرض فى توطين صناعة المشغولات الذهبية فى مصر وزيادة صادرات القطاع، وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة، مؤكدة اهتمام الدولة والقطاع الخاص بالارتقاء بقطاع صناعة وتجارة المشغولات الذهبية بما يسهم فى توفير منتجات متميزة بالسوق المحلى وزيادة تنافسية صادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.

وأوضحت جامع أن مصر ليست حديثة العهد بصناعة الذهب والمجوهرات فقد نشأت هذه الصناعة على ارض مصر منذ أكثر من سبعة آلاف سنة، وهو ما يظهر جليا فى إبداع قدماء المصريين فى تلك الصناعة فى القطع المنتشرة ليس فقط فى المتاحف المصرية، ولكن فى متاحف العالم الكبرى أيضا، حيث حظيت مصر الفرعونية بنحو 125 منجما للذهب فى البحر الأحمر والنوبة والصحراء الشرقية، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بثورة تشريعية واجرائية لإعادة إحياء تلك الصناعة ونجحت فى وضع مصر مرة أخرى فى مصاف الدول الرائدة فى هذا المجال، لتتجاوز الصادرات المصرية من الذهب قبل جائحة كورونا 2،9 مليار دولار، وذلك الى 37 دولة من بينها 15 دولة لم يسبق التصدير إليها.

ولفتت الوزيرة أن مصر تنتج الآن بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أكثر من 15،8 مليون طن من الذهب من مناجم السكرى، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الأرقام مع مشروع المثلث الذهبى بالصحراء الشرقية، وطرح 38 قطعة أرض بمساحة 12 ألف كيلو متر مربع للقطاع الخاص العالمى، لافتة إلى أنه جارى فى الوقت ذاته إنشاء أول مصفاة للذهب على أرض مصر لتنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولى 9999، بتكلفة 100 مليون دولار، ليس فقط لإنتاج المناجم المصرية وإنما لتنقية واعتماد الخام المستخرج فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كبديل لمصافى سويسرا وكندا لتصبح مصر مركزا لوجستيا عالميا للذهب.

وأشارت جامع إلى أن الحكومة لا تستهدف من هذه الإجراءات مجرد تصدير الذهب بل تعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع بأيادى مصرية، وهو ما دفع مصر للعمل حاليا على إنشاء مدينة الذهب على مساحة 150 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تتضمن 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة صناعية تعليمية، لتتكامل مع المدرسة الفنية للذهب والحلى "إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية" بالعبور والتى تعمل بالنظام المزدوج، مؤكدة أن حجم السوق العالمى للحلى والمجوهرات يتجاوز 228 مليار دولار سنويا ومن المتوقع أن يتخطى 307 مليار دولار خلال عام 2026، وهو ما يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع خاص لزيادة نصيب مصر من هذا السوق الضخم.

ونوهت أن الوزارة لا تتدخر جهدا فى مساندة قطاع الذهب حيث تستهدف الوزارة خلال المرحلة المقبلة اتخاذ عددا من الإجراءات تتضمن حماية حقوق الملكية الفكرية بدعم تسجيل تصميمات قدماء المصريين دوليا وكذا التصميمات الحديثة التى نجح العديد من المصممين المصريين فى فتح أسواق عالمية لها، وإدراج قطاع الذهب والمجوهرات فى خطة المعارض الرسمية الخارجية، بالإضافة إلى دعم إنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية للذهب والمجوهرات لدعم نقل التكنولوجيا الحديثة لهذه الصناعة الواعدة من خلال مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة.

ولفتت إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقوم بدور محورى فى هذا الإطار من خلال تقديم التمويل الميسر والدعم الفنى والمشاركة فى المعارض للورش الصغيرة والسعى لخلق تعاونيات تجمعهم وتنهض بهم.

وأضافت جامع أن الذهب من أهم المنتجات المصدرة خلال عام 2021 حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية من الذهب مليار و108 مليون دولار، مشيرة إلى أن هناك فرصا متميزة أمام صادرات القطاع بأسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية لا سيما فى ظل اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع هذه الدول، بالإضافة إلى تمتع المنتجات المصرية بقبول ورواج كبيرين بهذه الأسواق.

وقال المهندس هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سيتم مناقشة العديد من القضايا الهامة المتعلقة بإنتاج المشغولات الذهبية وتطوير منظومة التجارة الداخلية والتصديرية للمشغولات الذهبية المصرية، بالإضافة لمناقشة التشريعات المحفزة لإنتاج المشغولات الذهبية، بما يتيح لمصر التحول لمركز إقليمى لتجارة المشغولات الذهبية والمنافسة فى الأسواق العالمية فى واحدة من أهم قطاعات التجارة العالمية.

وأوضح أن الحلقات النقاشية التى ستقام على مدار 3 أيام، ستناقش مستجدات صناعة وفنون تصميم الحلى والمجوهرات الذهبية وتطوير استخدام الأحجار الكريمة.

كما سيشهد المؤتمر حلقة نقاشية سيديرها أحد أعضاء مجلس الذهب العالمى حول آخر مستجدات الإنتاج والتجارة بالأسواق العالمية، بالإضافة الى جلسة حول تاريخ إنتاج المشغولات الذهبية فى مصر والتطور التاريخى والإبداعى، للمنتجات المصرية فى هذا المجال.

وأشار إلى أنه مع انطلاق النسخة الأولى من المعرض يتم الإعداد للنسخة الثانية، والتى سيتم إطلاقها العام المقبل لتحقيق مشاركة أوسع للشركات المصرية كما ستشهد مشاركة عارضين دوليين للسماح للشركات الأجنبية من عرض منتجاتها.