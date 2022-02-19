/680317/إعادة-غلق-طريق-غارب-الزعفرانه-والشيخ-فضل-بسبب-سوء-حالة-الطقس

كشف اللواء حامد احمد حامد رئيس مدينة رأس غارب،انه الأمطار الغزيرة تضرب وادي داره وغلق طريق رأس غارب الزعفرانة وطريق الشيخ فضل شمال البحر الاحمر، وذلك كإجراء احترازي.

واكد رئيس مدينة رأس غارب، أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، مشيرًا أنه تم اغلاق الطريق الذى يربط مدينة رأس غارب بباقي المدن.

نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي

أضاف «حامد» في تصريح لـ« دوت الخليج» ، ان الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة وكلها عبارة كدمات وخدوش بسيطة وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.

إغلاق الطريق بسبب الأمطار الغزيرة

كانت امطار غزيرة سقطت على طريق الزعفرانة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وأدى تجميعها في الأودية الجبلية إلى سقوطها على طريق الزعفرانة غارب، وأعلنت الوحدة المحلية اغلاق الطريق بسبب الأمطار الغزيرة.