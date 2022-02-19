رمضان 2022.. روجينا تطرح البوستر الرسمي لمسلسل «كيد الحريم»

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دوت الخليج يرصد طرح البوستر الرسمي لمسلسل «كيد الحريم».

روجينا تتصدر بوستر «كيد الحريم»

نشرت روجينا بوستر «كيد الحريم» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، والتي ظهرت به في صورة امرأة قوية تتطاير من حولها الأموال.

وعلقت روجينا قائلة: "الحمدلله.. مسلسل كيد الحريم، رمضان 2022".

أبطال مسلسل «كيد الحريم»

مسلسل «كيد الحريم» يجمع بين اللهجة المصرية والسعودية، وهو إنتاج مصري خليجي مشترك، تأليف مهند البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج عادل اليحيى.

تجسد روجينا من خلال الأحداث دور أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عاما (يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد الله الإمام)، وفي البداية ترفض الزواج منه من أجل أولادها، لكنه يقنعها بحبه وبأنه انتظرها سنوات طويلة بدون زواج إلى أن توفي زوجها، فتوافق في النهاية وتبدأ المواقف الكوميدية في حياتهما.

قصة مسلسل كيد الحريم

وتصبح روجينا بعد ذلك زوجة الأب لهدى (الممثلة السعودية خلود محمد)، وتتصف علاقتهما بكيمياء خاصة وتسودها "الإفيهات"، لإنها الوحيدة التي تتكلم معها بلهجة مصرية، وروجينا تناديها دائما بالفاشلة، وتكون أيضا زوجة الأب بالنسبة للممثل الكويتي محمد الحداد، المتزوج ضمن الأحداث من الفنانة هنادي الكندري، ويحاول مع أختيه عمل مكائد لها.

وقالت روجينا في تصريحات لبرنامج MBCTrending: "المسلسل تجربة جديدة ومختلفة، ومسلسل كوميدي وأنا من فترة طويلة معملتش عمل كوميدي.

وأضافت: "الشخصية مختلفة تماما عني، لذيذة وطيبة وقوية، وبتعرف تاخد حقها بسهولة وبتاعة ربنا، وتتعرض لمكائد كتيرة لكن بتطلع كسبانة وتوصل لإنها تبقى مليونيرة".

روجينا في مربع برمودا

من جانبه، شاركت الفنانة روجينا في بطولة فيلم مربع برمودة وهو من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت ومن بطولة مصطفى خاطر، هنا شيحا، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، محمد جمعة وعايدة رياض ودينا ونهى رأفت.

وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين كما ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من الكوميديا.