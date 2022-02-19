/680312/الدكتورة-أماني-عصفور-منتدى-القطاع-الخاص-الأفريقي-الأوروبي-ركيزة-من-ركائز-التعاون-المشترك

أكدت الدكتورة امانى عصفور، رئيس مجلس الاعمال الافريقية، على وجود ندية فى العلاقة بين الاتحاد الأفريقى والاوروبى، وان منتدى القطاع الخاص الأفريقى الاوروبى على هامش القمة الافريقية-الاوروبية ركيزة من ركائز التعاون المشترك بشأن القطاع الخاص وكيفية الاستثمار فى الدول الافريقية على اساس خلق فرص عمل واضافة قيمة للمنتج الافريقى ودعم الصناعة الافريقية.

دوت الخليج

منتدى القطاع الخاص الأفريقى الاوروبى:

واوضحت الدكتورة امانى عصفور، عبر مداخلة هاتفية على برنامج موجز الاخبار المذاع على قناة اكسترا نيوز، ان التوصيات التى صدرت عن منتدى القطاع الخاص الأفريقى الاوروبى تنص على ان هذه الشراكة لابد ان يكون لها ثلاثة محاور رئيسية: بناء قدرات القطاع الخاص والبيئة المناسبة والتشريعات اللازمة للاستثمار فى القارة الافريقية ونقل التكنولوجيا وربط البحث العلمى والتكنولوجيا لدعم الصناعة فى القارة الافريقية

بجهود الدولة المصرية خلال رئاستها للاتحاد الافريقى

واشادت بجهود الدولة المصرية خلال رئاستها للاتحاد الافريقى، مشيرة الى وجود فرص كبيرة للاستثمارات فى القارة تحت مظلة منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية والتى تم انطلاقها وتفعيلها تحت رئاسة مصر للاتحاد الافريقى، مضيفة الى وجود العديد من ورش العمل على المنتدى الاقتصادى والتى شملت الاستثمار فى البنسة التحتية والطاقة وتكنولوجيا الزراعات ودعم ريادة الاعمال للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة ان أن التعاون المشترك بين القارتين الأفريقية والأوروبية يعود بالنفع بكلا القارتين، موضحة أن هناك لجنة متخصصة للاستثمار في البنية التحتية