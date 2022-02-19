/680310/بعد-مرور-أقل-من-عامين-على-رحيله-وفاة-والدة-المخرج-حاتم-علي

رحلت عن عالمنا منذ قليل، والدة المخرج الراحل حاتم علي، الذي وافته المنية منذ سنة، إثر أزمة قلبية مفاجئة في فندق «ماريوت القاهرة».دوت الخليج يرصد وفاة والدة المخرج حاتم علي وذلك خلال السطور القادمة.

وفاة والدة المخرج حاتم علي

وكتب زياد علي شقيق المخرج الراحل حاتم على، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).. ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى لكم جميعًا وفاة الوالدة الحاجة غزيل حريري أم حاتم الفاتحة إلى روحها الطاهرة ".

معلومات عن الراحل حاتم علي

ولد حاتم علي في يوم 2 يونيو عام 1962، وهو ممثل وكاتب ومخرج ومنتج سوري، بدأ حاتم حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحاصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين السوريين. متزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي، وقد فاز بالعديد من الجوائز عن أعماله التلفزيونية التي أخرجها مثل مسلسل التغريبة الفلسطينية، و مسلسل عمر، و مسلسل صلاح الدين الأيوبي، و صقر قريش، و ربيع قرطبة، و مسلسل الزير سالم، والعديد من الجوائز الأخرى.

أخرج حاتم علي 25 عملاً تلفزيونياً ومثل في الكثير منها، هو من أبناء الجولان المحتل وقد خاض تجربة مشابهة لأحداث مسلسل التغريبة الفلسطينية حيث أمضى فترة نازحاً في مخيم اليرموك، ولعل هذه التجربة بتفاصيلها قد انعكست على المسلسل، وقدرة المخرج أيضاً على ترجمتها إلى عمل فني.

بداية حاتم علي الفنية

بدأ حاتم علي حياته الفنية ممثلًا مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية التي جسد شخصيات مختلفة، تتنوع بين الأدوار التاريخية والبدوية إلى الشخصيات المعاصرة بأنماط متعددة. وله لوحات كوميدية مع الفنان ياسر العظمة.

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، حيث قدم عدد كبير من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل الزير سالم والذي يُعد نقطة تحول في مسيرة هذا الفنان. كذلك الرباعية الأندلسية. وقد تم دبلجة مسلسله صلاح الدين الأيوبي وعرضه في ماليزيا و تركيا واليمن والصومال.