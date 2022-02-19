/680308/محافظ-الفيوم-يتفقد-رفع-تراكمات-مياه-الأمطار-من-الشوارع

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، كما تابع مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، تداعيات ظروف الطقس غير المستقر التي تشهدها المحافظة، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد التوني معاون المحافظ

دوت الخليج

شملت جولة المحافظ الميدانية شوارع سعد زغلول، والنبوي المهندس، وجمال عبد الناصر، وأحمد شوقي، إضافة إلى منطقتي المسلة والسواقي، حيث تفقد المحافظ سير العمل بمعدات كسح وشفط مياه الأمطار، التابعة لمجلس المدينة وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، كما اطمأن على توزيع فرق العمل بكافة أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز.

ولفت "الأنصاري" إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة، منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غير المستقر، مشيراً أن الغرفة على تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية ومجالس المدن، لاستقبال شكاوى المواطنين، بهدف التدخل الفوري، حفاظاً على سلامة الجميع.

مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي

كما تابع المحافظ مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومجالس المدن، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، لتسهيل حركة المشاة والسيارات، مشدداً على جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة الظروف الطارئة أو انقطاع الكهرباء أو انسداد خطوط الصرف الصحي.

رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى

ولفت المحافظ إلى استمرار رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بكافة القطاعات والمديريات ومجالس المدن، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، لمواجهة ظروف الطقس غير المستقر، مشيراً الى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام 2168041، و2168042، و2168043.