/680306/محافظ-قنا-يستقبل-وفد-وزارة-التخطيط-والتنمية-الاقتصادية-لمتابعة-مشروعات-الخطة-الاستثمارية

قنا : محمد أسعد التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه اليوم السبت، وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وذلك بحضور سيد زكريا البهي وكيل أول وزارة التمويل وائتمان مشروعات الهيئات والوحدات الاقتصادية والمشرف علي قطاع الادارة المحلية و هبه صالح مغيب وكيل أول الوزارة المشرف علي قطاع التخطيط الاقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

دوت الخليج

أوضح محافظ قنا أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي (2019 / 2020) لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بنسبة تنفيذ 100 % بكافة مراكز وقرى المحافظة طبقًا للخطة الزمنية المحددة ، كما يجري الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 بقيمة 491 مليون جنيه وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في السنتين ونصف الماضيتين

وأضاف الداودي أنه تم تنفيذ أكثر من 1700 مشروع ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في السنتين ونصف الماضيتين كما بلغ عدد المستفيدين من المشروعات حوالى 2.6 مليون مواطن، موضحا أن المواطن القنائى سيجنى ثمار عمليات التنمية والإعمار العملاقة التى تجرى على أرض المحافظة بمراكزها التسعة، خلال السنوات القليلة الماضية، بعد اكتمال منظومة التنمية المستهدفة التى توصل الأجهزة التنفيذية الليل بالنهار لدعم نجاحها، لتحقيق رضا المواطنين .

طفرة غير مسبوقة على مستوى تطوير البنية التحتية

وأكد الداودي أن محافظة قنا شهدت طفرة غير مسبوقة على مستوى تطوير البنية التحتية ، حيث تم تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب ما بين محطات تنقية وشبكات مياه نجحت من خلالها المحافظة فى القضاء على مشكلات ضعف المياه التى يعانى منها المواطنون فى فصل الصيف ، وكذلك تنفيذ مشروعات صرف صحى متكاملة ساهمت فى رفع نسبة المناطق المخدومة بشكل كبير ، هذا بالإضافة إلى رفع قدرة محولات الكهرباء فى الكثير من القرى ، فضلا عن توصيل الغاز الطبيعى وكابلات التليفونات الأرضية من نوع الألياف الضوئية " الڤايبر " والذى يوفر سرعة انترنت عالية لتتواكب مع التطورات وخطة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمى .