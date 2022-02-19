«احترافية متفردة»..رئيس سياحة النواب تشيد بأداء الطيار وليد مراد بعد هبوطه بمطار «هيثرو» بالندن

/680299/احترافية-متفردةرئيس-سياحة-النواب-تشيد-بأداء-الطيار-وليد-مراد-بعد-هبوطه-بمطار-هيثرو-بالندن

أشادات النائبة الدكتورة نورا علي، رئيس لجنة السياحةوالطيران المدني بمجلس النواب، بأدء الطيار المصري وليد مراد، قائد رحلة مصر للطيران، الذي تمكن بكل براعة من الهبوط بمهارة وإنسيابية في مطار (هيثرو) بلندن، رغم صعوبة وقوة العاصفة الهوائية.

دوت الخليج

رئيس سياحة النواب تشيد باداء الطيار المصري وليد مراد

وأشارت نورا علي، رئيس سياحة البرلمان، إلى نجاح ومهارة واحترافية الطيار المصري وليد مراد، المتفردة التي جعلته مسار اهتمام وحديث العالم؛ لنجاحه فيما فشل فيه جميع قادة الرحلات؛ بالهبوط في المطار ولجوؤهم لتغيير مشار الهبوط.

وأوضحت نورا علي، أن تلك هي مصر بأبنائها العظماء؛ أيقونة الإبداع والريادة والتحدي والاصرار، ورمز الفنون والعلوم والثقافة، وصاحبة أقدم حضارة عرفتها البشرية.

وتمكن وليد مراد قائد طراز البوينج ٧٧٧ والدريم لاينر ٧٨٧ من الهبوط بمهارة وإنسيابية في مطار هيثرو بلندن، أمس، أثناء قيادته لرحلة مصر للطيران بطراز الدريم لاينر المتجهة إلى لندن رقم ٧٧٧بينما تضرب البلاد العاصفة يونيس ببريطانيا، والتي تسببت في إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية فى مطارات العاصمة، وتحويلها إلى مطارات ألمانيا.

وثمن المتابعون لحركة مطار هيثرو بهبوط الطائرة المصرية بسلام ومهارة قائدها، حيث تصدر الطيار وليد مراد قائد طائرة مصرللطيران وسائل الإعلام الأجبية وسائل التواصل الاجتماعى أمس، بعد هبوطه في مطار هيثرو بنجاح من أول محاولة للهبوط وقبل الميعاد المقرر له بخمس دقائق . بينما قام قائدو الطائرات الأخرى بعمل محاولتين إلى ثلاث أو تغيير وجهتهم إلى مطار فرانكفورت.