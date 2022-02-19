كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، تشكيل الفريق المقررة له مواجهة فريق ساجرادا الأنجولي في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، التي تنطلق في السادسة مساء اليوم السبت. وضم التشكيل كل من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح. خط الوسط: إمام عاشور ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسيه. خط الهجوم: سيف الجزيري. ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد طارق وماجد هانى وإسلام جابر وعمر السعيد ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام ساجاراد الأنجولي.. و«أبو جبل» يحرس المرمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.