عاجل- شاهد مشهد يحبس الأنفاس.. عاصفة شديدة تضرب العين السخنة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعرضت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، مقاطع فيديو مرعبة لحظة قدوم عاصفة شديدة على شواطئ العين السخنة.

ودفعت محافظة السويس بسيارات ومعدات المحافظة لطريق العين السخنة، استعداد لأى طارئ. شاهد من هنا

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