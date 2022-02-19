عاجل.. سقوط أمطار غزيرة على منطقة الدقى بالجيزة

جدة - نرمين السيد - وتسببت الأمطار فى تراكم المياه بالمناطق المنخفضة بكثير من مناطق المحافظة. وتتواجد سيارات شفط المياه على الطرق السريعة والدائرية وفى الأنفاق، تمهيدا للقيام بعمليات سحب المياه بعد سقوط الأمطار، مع تواجد الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات، حيث تتمركز سيارات الشفط بمحيط تراكمات المياه تمهيدا لشفطها، فيما رفعت إدارة المرور حالة الطوارئ داخل غرف العمليات لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

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