شاهد - سقوط أمطار غزيرة فى العاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - ونشرت الهيئة العامة للأرصاد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، فيديو من العاصمة الإدارية الجديدة التى شهدت تساقط الأمطار بشكل كثيف على مناطق الأعمال.

ويسود خلال تلك الفترة طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، كما تتكون الثلوج على مرتفعات كاترين.

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