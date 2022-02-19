الرعاية الصحية تستعرض جودة الخدمات الطبية بمستشفى الرمد ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فيديو عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، اليوم، تؤكد من خلاله جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمستشفى الرمد التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وبحسب الفيديو، أشارت هيئة الرعاية الصحية، أن مستشفى الرمد التخصصي أول مستشفى رمد حكومى تحصل على درجة الاعتماد القومى المعترف به دوليًا من جمعية الإسكوا لجودة الرعاية الصحية العالمية، بما يضمن تطبيق المستشفى أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، جودة الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى الرمد التخصصى ببورسعيد، مضيفًا أنه تعد مستشفى الرمد الأعلى معدلًا في إجراء عمليات زراعة القرنية، كما وصلت عدد العمليات بها إلى 71 عملية زرع قرنية ناجحة، ولافتًا إلى أن المستشفى تضم أول جهاز أشعة مقطعية بتقنية ال OCT، وأول وحدة متخصصة فى علاج الحول بإقليم القناة، وتابع: أن المستشفى قدمت ما يقرب من نصف مليون خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

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