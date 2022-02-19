محافظ المنيا يتابع تصريف مياه الأمطار بمخرات السيول

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم السبت، تصريف مياه الأمطار بمخرات السيول بمركز مغاغة شمال المحافظة، والناتجة عن تعرض المحافظة لموجة من عدم استقرار الأحوال الجوية، وبحضور محمد سيد رئيس المركز، والمهندس عبد الحميد البركاوى وكيل وزارة الرى، ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات الخدمية والوحدات المحلية، لمواجهة تداعيات موجة الطقس، والعمل على سحب تجمعات مياه الأمطار. "القاضي" يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى وسرعة التنسيق بين جميع المديريات الخدمية والوحدات المحلية





قال المحافظ، إنه يتم التواصل الدائم والمستمر مع غرفتى عمليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، مضيفاً أنه تم تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بالمحافظة للتعامل مع الأحداث الطارئة، ويجرى التواصل من خلال غرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية والتى تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة. كلف المحافظ، بسرعة التنسيق بين مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وجميع الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة ومخرات السيول وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار، والعمل على سحب تجمعات الأمطار أولا بأول والتواجد الميدانى من قبل الأجهزة التنفيذية.

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