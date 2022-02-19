عاجل- شاهد عاصفة ترابية ضخمة تضرب هذه الأماكن فى الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - تعرضت قرية الكداية التابعة لمدينة أطفيح فى محافظة الجيزة، اليوم السبت، لـ "عاصفة ترابية" ضربت جميع مناطق القرية والطريق الزراعى بها مصحوبة بانخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة.





وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح الهامة للمواطنين، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، التى تشهدها البلاد وتصل ذروتها اليوم السبت على الأنحاء كافة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء بسبب انخفاض الحرارة، فضلا عن توخى الحذر من نشاط الرياح خاصة أصحاب الأمراض الصدرية، كما ناشدت المواطنين بالحذر على الطرق أثناء الأمطار.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الوقوف أسفل اللوحات الاعلانية، والتواجد قرب أعمدة الإنارة واكشاك الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، فضلًا عن متابعة النشرة الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا لمعرفة كل ما هو جديد بحالة الطقس.