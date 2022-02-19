عاجل- الطقس: عاصفة رملية تحول طريق القطامية - السخنة اللون إلى البرتقالى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما نشرته الهيئة العامة للأرصاد، فإن الطريق شهد أمطارًا كما شهد هبوب العاصفة فجأة أدت إلى شبه انعدام في الرؤية.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح المهمة للمواطنين، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، التى تشهدها البلاد وتصل ذروتها اليوم السبت على كافة الأنحاء .

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء بسبب انخفاض الحرارة، فضلا عن توخى الحذر من نشاط الرياح خاصة أصحاب الأمراض الصدرية، كما ناشدت المواطنين بالحذر على الطرق أثناء الأمطار.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الوقوف أسفل اللوحات الاعلانية، والتواجد قرب أعمدة الإنارة واكشاك الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، فضلا عن متابعة النشرة الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا لمعرفة كل ما هو جديد بحالة الطقس.