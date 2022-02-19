عم الطفلة رودينا يفجر مفاجأة صادمة : «كلب» كشف سرها «فيديو»

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ضحية أبو النمرس..

شهدت منطقة أبو النمرس حادث مؤسف هز أرجاء المدينة بأكملها، حيث عثر أهالي منطقة ترسا بأبو النمرس على طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات داخل شوال بأحد الأراضي الزراعية في المنطقة، كان قد فقدها أهلها منذ 5 أيام قبل العثور عليها جثة هامدة وسط الأراضي الزراعية،ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأجرى موقع دوت الخليج بثا مباشرا مه أهل الطفلة رودينا والتي تبلغ من العمر 3 سنوات بعد العثور عليها جثة هامدة داخل شوال في أحد المناطق بمركز أبو النمرس التابع لمحافظة الجيزة، حيث كشفوا الأهالي تفاصيل الجريمة البشعة التي شهدها المنطقة.

وقال عم الطفلة رودينا لتحيا مصر : بنت 3 سنوات لقيناها مرمية في الزبالة وكلب نهش جسمها، بنت صغيرة عمرها 3 سنوات تلاقيها في زبالة واللي يكشفها لينا كلب حاول عضها في رجلها ليه".

وتابع: "بنتي لقيتها مرمية في الزبالة وكلب هو اللي شدها وطلعها،اللي حصل دا مش من شخص طبيعي ومستحيل يكون تصرف بني أدم سوى، أنا مصدوم من اللي حصل.. أنا عاوز حق بنتي يرجع".

مفاجأة صادمة في قضية الطفلة رودينا : «كلب» كشف سرها

وواصل: "اللي عمل كدة دا مش انسان دا حيوان ماشي بروح انسان،الشنق رحمة للي عمل كدة في بنتنا، النيابة مقصرتش معايا طول الوقت معانا من أول علمهم بالقضية ومن ساعتها وهما معانا لحظة بلحظة".

عم الطفلة رودينا يفجر مفاجأة صادمة : «كلب» كشف سرها

وأوضح : "اللي حصل لبنتنا عمره ماحصل في التاريخ،باين على وشها انها مضروبة كأنها حرامي، عاوزين حقها والإعدام للي عمل فيها كدة".