حكيم زياش ولوكاكو يقودان تشيلسي أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

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أعلن توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيلة فريقه لمواجهة كريستال بالاس، بالجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى تشيلسي لتحقيق الفوز خارج ملعبه، للحاق بالمركز الثاني الذي يقع بع ليفربول برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن البلوز.

بينما يسعى كريستال بالاس لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيرة.

تشكيل تشيلسي لمواجهة كريستال بالاس

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: سار – روديجير – تياجو- كريستينسين

خط الوسط: زياش – جورجينيو – كانتي - بوليزيتش

خط الهجوم: هاڤيرتز - لوكاكو

الدكة البدلاء

كوفاسيتش، فيرنر، تشالوباه، ألونسو، ساؤول، كينيدي، كيبا، لوفتس والشاب هارڤي ڤيل

غضب كبير من جماهير الهلال بعد الخسارة من تشيلسي.. «الزعيم أفضل»

جاءت حالة غضب شديدة من جماهير الهلال السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الخسارة أمام تشيلسي.

وحالة الغضب الشديدة جاءت بسبب الخسارة بالرغم أن الهلال قدم مباراة قوية أمام تشيلسي وكان قريب بشكل كبير من التعادل.

وقال العديد من جماهير الفريق السعودي بأن الهلال كان أفضل من تشيلسي، وكانوا يريدون الفوز والتأهل لنهائي كأس العالم، لذلك هم في حالة غضب بسبب الفرص الكثيرة المهدرة.

تشيلسي يسرق بطاقة التأهل من الهلال السعودي لنهائي كأس العالم للأندية 2022

انتهت أحداث المباراة بين تشيلسي والهلال السعودي، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق البلوز، في لقاء جمع بين الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات.

ظهر بطل قارة آسيا أمام بطل قارة أوروبا بكل قوة، ليضع بطل القارة العجوز في موقف صعب، ليلعب معه الحظ في خطأ دفاعي يعطي له الأفضلية في نتيجة المباراة.

سجل البلجيكي روميرو لوكاكو هدف الشوط الأول الوحيد، في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة، من خلال دربكة في دفاعات الهلال السعودي، من كرة عرضية وتصل للوكاكو ويسكنها الشباك من داخل الستة ياردة في منطقة جزاء الفريق السعودي.

بهذا الفوزي يضرب الهلال السعودي موعد مع الأهلي المصري، على تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية، فيما يلتقي تشيلسي مع بالميراس البرازيلي، في نهائي البطولة، والتي تنطلق في السبت المقبل، وتحتضن منافسات كأس العالم للأندية 2022 الأراضي العربية الإماراتية.

ويغيب توماس توخيل عن المباراة لإصابته بـ فيروس كورونا، ويستمر الرسم التكتيتي للبلوز كما هو حتى في غياب الألماني توماس.