/680288/وكيل-تضامن-النواب-تشارك-فى-أعمال-المؤتمر-الرابع-للبرلمان-العربي-ضمن-الوفد-البرلماني-لمصري

شاركت لدكتورة النائبة، رضوى جعفر، وكيل لجنةالتضامن الاجتماعي، والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، ضمن وفد برلماني ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، حيث ألق رئيس المجلس كلمة أمام المؤتمر حول "دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي" حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي في مستهل كلمته على أن العالم العربي يمر بمنعطف خطير يفرض علينا أن نكون على قدر مسئولياتنا في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا العربية.

دوت الخليج

المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساءالمجالس العربية

كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال كلمته، على أن استقرار منطقتنا العربية مرهون بالأساس بالوصول لتسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية وعلينا كبرلمانيين عرب أن نبذل جهوداً نوعية في ممارسة الضغط على المجتمع الدولي وتنسيق مواقفنا العربية أمام المحافل الدولية لتبيان عدالة القضية الفلسطينية.

وخلال كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن تفشي الارهاب يحمل تداعيات غاية في الخطورة على الأمن القومي العربي وعلينا صياغة رؤية عربية لمكافحة الارهاب تعالج الأسباب الحقيقة وراء انتشاره، كما أكد رئيس مجلس النواب على أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه منطقتنا العربية لا تقل خطورة في تأثيرها على الأمن القومي العربي عن نظيرتها السياسية والأمنية وعلينا إحياء مشروعات التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الى توحيد جهود الاقطار العربية الى كافة الأصعدة والمستويات بما يشكل أساساً راسخاً لدعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.