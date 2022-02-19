/680286/هيام-الطباخ تشارك-كمراقبة-في-أعمال-المؤتمر-الـ32-للاتحاد-البرلماني-العربي

شاركت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرشحة عن الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، كمراقب على أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في القاهرة، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

دوت الخليج

و شهدت أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، شهدت حضورا برلمانيا رفيعا على المستوى العربي، بمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار احمد مناع، الأمين العام للمجلس، بإلإضافة إلى رؤساء البرلمانات العربية، والأمناء العموم للمجالس التشريعية.

وشهدت اجتماعات الاتحاد نشاطا ملحوظا للوفد المصري المشارك برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، حيث عقد سلسلة لقاءات مع عبدالكريم الدغمي، رئيس مجلس النواب الأردني، ومحمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، وسعيد محمد محمود، رئيس الوفد البرلماني الصومالي.

وعبرت النائبة هيام الطباخ عن فخرها بتمثيل مصر كمراقبة لفعالية اتحاد البرلمان العربي في دورته الـ ٣٢، باعتبارها "قمة عربية مصغرة"، وحدثا قوميا هاما على جميع الاصعدة، تستهدف التضامن العربي، ورئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للوفد الوفد يأتي وفقا لرؤية الدولة المصرية وتواجدها العربي المميز.

وشددت النائبة على أن مشاركتها تمثل "رسالة تكريم" لشخصها ولكيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن النائبة هيام الطباخ ممثلة عن مجلس النواب المصري، في عضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.

حنفي جبالي: العالم العربي يمر بمنعطف خطير يفرض علينا أن نكون على قدر مسئولياتنا

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة أمام المؤتمر حول "دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي" حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي في مستهل كلمته على أن العالم العربي يمر بمنعطف خطير يفرض علينا أن نكون على قدر مسئولياتنا في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا العربية.

جاء ذلك في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.