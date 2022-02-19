/680285/البرلمان-استقرار-المنطقة-العربية-مرهون-بالأساس-بالوصول-لتسوية-شاملة-وعادلة-ودائمة-للقضية-الفلسطينية

كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال كلمته،فى المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، ورؤساء البرلمانات والمجالي العربية على أن استقرار منطقتنا العربية مرهون بالأساس بالوصول لتسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية وعلينا كبرلمانيين عرب أن نبذل جهوداً نوعية في ممارسة الضغط على المجتمع الدولي وتنسيق مواقفنا العربية أمام المحافل الدولية لتبيان عدالة القضية الفلسطينية.

دوت الخليج

الأمن القومي العربي والقضية الفلسطينية

في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، القى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة أمام المؤتمر حول "دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي" حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي في مستهل كلمته على أن العالم العربي يمر بمنعطف خطير يفرض علينا أن نكون على قدر مسئولياتنا في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا العربية.

وخلال كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن تفشي الارهاب يحمل تداعيات غاية في الخطورة على الأمن القومي العربي وعلينا صياغة رؤية عربية لمكافحة الارهاب تعالج الأسباب الحقيقة وراء انتشاره، كما أكد رئيس مجلس النواب على أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه منطقتنا العربية لا تقل خطورة في تأثيرها على الأمن القومي العربي عن نظيرتها السياسية والأمنية وعلينا إحياء مشروعات التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الى توحيد جهود الاقطار العربية الى كافة الأصعدة والمستويات بما يشكل أساساً راسخاً لدعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.