/680283/وكيلة-القوى-العاملة-قمة-بروكسل-تعكس-أهمية-دور-مصر-الريادي-في-القارة-السمراء-والعالم

عددت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة البلجيكية بروكسل والمشاركة في القمة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، موضحة أن هذه الزيارة تأتي فى توقيت هام، وتعزز من خطوات مصر الثابتة فى ملف العلاقات الدولية الخارجية، كما أن بروكسيل هي مقر الاتحاد الاوربي، وبنك الاستثمار الأوربي، والكثير من المؤسسات التي تعاقدت مصر معها، من خلال اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

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واضافت وكيلة القوى العاملة، أن الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر في مصر، ويضم 27 دولة أوربية، وهناك تعاون بين الاتحاد الاوربي ومصر على المستوى الثنائي والاقليمي والدولي، موضحة أن الاتحاد الاوربي يدعم مصر في مؤسسات التمويل الدولي مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

وأردفت سولاف درويش، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي، كانت شاملة لعدد من القضايا الدولية، وأبرزت الدور المصري المحوري بالمنطقة بما يحقق التوازن تجاه مختلف القضايا الإقليمية وتأكيدًا لأهمية تطوير وتعميق الشراكة التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتابعت: كما إن قمة بروكسل تعكس أهمية دور مصر الريادي في القارة السمراء والعالم، كما تعكس التقدير الإفريقي والأوروبي لما تقوم به مصر من مجهودات لتدعيم العمل المشترك، فضلًا عن أن مصر لديها قيادة سياسية تعرف جيدًا الأزمات والتحديات التي تواجهها القارة الأفريقية.

الرئيس السيسي: قادرين على استيعاب تكنولوجيا صناعة اللقاحات

هذا و ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة له أثناء فعاليات اليوم الثانى من القمة الأوروبية-الافريقية، أمس الجمعة، قائلا: إن صباح اليوم هو صباح جميل مفعم بالأمل والسعادة، مشيدا بأهمية القمة الأوروبية-الافريقية وبجهود كل من ساهم فيها، مؤكدا على أن جائحة كورونا فاجأت العالم كله، والتحرك لها كان سريعا وإن كان أخذ بعض الوقت، مضيفا ان "في إفريقيا نقول أن نصل أحيانا متأخرين، خير من ألا نصل.

وأعرب الرئيس السيسى، عن تقديره لأختيار مصر بين دول القارة الأفريقية التى ستتلقى الدعم للحصول على التكنولوجيا الطبية المستخدمة فى تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية الهامة لمواجهة الكثير من الامراض المستعصية.