/680277/إيهاب-جلال--فريق-زاناكو-قوي-وصاحب-خبرة-في-البطولات-الأفريقية

قال إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز، إن الفريق جاهز لخوض مباراة زاناكو الزامبي في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أكد إيهاب جلال:" أن فريق زاناكو قوي وصاحب خبرة في البطولات الأفريقية، ومواجهته لن تكون سهلة خاصة وأنه يلعب بملعبه ووسط جماهيره.

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق السماوي، في لقاء جمع بين الطرفين، في الدور الأول من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

شهد ملعب الدفاع الجوي على لقاء ذهاب دور المجموعات بين بيراميدز، وأهلي طرابلس الليبي، ببطولة كأس الكونفدرالية الكونفدرالية.

تقدم الضيف أهلي طرابلس في نتيجة المباارة بالهدف الأول في الدقيقة الواحده والعشرين، ليعطي فريقه الأفضلية طوال أحداث الشوط الأول.

بيراميدز يعود من بعيد امام أهلي طرابلس

عاد بيراميدز في الشوط الثاني في نتيجة المباراة بالتعادل، في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، عن طريق إسلام عيسى، من خلال تسديدة رائعة على الطاير من يمين منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

أكد وليد الكارتي بالهدف الثاني والفوز بالمباراة، في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، من خلال إبراهيم عادل مر بشكل رائع جهة اليسار ثم مرر كرة أرضية قابلها الكارتي بتسديدة من داخل منطقة الـ ٦ ياردات سكنت يمين المرمى.

بيراميدز يحقق الفوز على المقاصة بثنائية نظيفة بكأس الرابطة

انتهت أحداث مباراة بيراميدز ومصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السماوي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

افتتح محمد الجباس سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 47 من عمر اللقاء، وسجل عماد ميهوب الهدف الثاني في الدقيقة 89 وينتهي اللقاء بثنائية نظيفة.