أشادت وسائل الاعلام البريطانية بطيار مصري بعد نجاحه في الهبوط بمطار هيثرو رغم الرياح الشديدة التي ضربت البلاد .
ونشرت صحيفة “التليجراف” البريطانية فيديو يظهر براعة الطيار المصري، لحظة هبوطه بسلاسة وبراعة من المرة الاولي، عكس باقى الطائرات الاخري التي اضطر سائقيها اللي الدوران اكثر من مرة للهبوط بسبب شدة الرياح.
يذكر أن ، هيئة الأرصاد البريطانية أعلنت عن تحذيرات نادرة للسكان بما فيها العاصمة لندن من الرياح القوية بسبب العاصفة يونيس، التى ضربت البلاد مؤخرا .
وطالبت الحكومة البريطانية ملايين من الناس بالبقاء فى منازلهم لتجنب الرياح التى تصل سرعتها إلى 90 ميل فى الساعة، بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإعلام البريطانى يشيد بطيار مصري حقق هبوطا ناجحا بمطار هيثرو رغم الرياح... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.