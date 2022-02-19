وزير الطيران : التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية .. ودراسة استغلال المنطقة...

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اليوم بجولة تفقدية موسعة بمطار سفنكس الدولى لمتابعة مراحل مشروع تطوير المطار وزيادة طاقته الاستيعابية والتى أوشكت على الإنتهاء رافقه خلالها الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والأستاذ باسم عبدالكريم مساعد الوزير للعلاقات الدولية والإعلام والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية واللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وكان فى استقبالهم الملاح حسين سالم مدير مطار سفنكس .

بدأ وزير الطيران جولته بتفقد مراحل تطوير صالتى السفر والوصول والمكاتب الإدارية ومنطقة سيور الحقائب والمنظومة الأمنية والخدمية والأسوار الخارجية ومهبط الطائرات ومنطقة الأسواق الحرة وغرفة التحكم والمراقبة ومنظومة الكاميرات حيث استمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن ما تم تنفيذه من أعمال التطوير والإنشاءات التى تتم بالمطار والتى وصلت لمراحلها النهائية وذلك بتوسعة مبنى الركاب حيث ستصل المساحة الإجمالية للمبنى الي 24000 متر مسطح بدل 3600 متر ليسع 900 راكب / ساعة بدلاً من 300 راكب / ساعة بطاقه استيعابيه تصل إلى مليون ومائتي ألف راكب سنويا

وخلال الجولة وجه وزير الطيران بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال على أكمل وجه من أجل تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمسافرين وبما يضمن تقديم التسهيلات اللازمة وتحقيق الراحة والرفاهية للركاب بالمطار وضرورة الاهتمام بأعمال التجميل والتشجير للمنطقة الخارجية أمام المطار .

كما وجه بدراسة امكانية استخدام الطاقة الشمسية فى إضاءة مبانى المطار بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني لتحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة البيئية، فضلاً عن التوسع فى استخدام لمبات توفير الطاقة "الليد" بجميع صالات المطار والمكاتب الإدارية هذا بالإضافة إلى دراسة إنشاء محطة للنقل عام خارج المطار لخدمة الركاب والعاملين بالمطار. وأشاد الطيار محمد منار بالشكل المعمارى والإنشائى لتصميم المطار والذى يمزج بين التراث الفرعونى العريق والتصميم العصري الحديث مشيداً بالنواحى الفنية والجمالية لمبانى بالمطار بما يليق بمكانة مصر الحضارية..

وفى نهاية الجولة وجه وزير الطيران الشكر لجميع العاملين بالمطار والشركة المنفذة لمشروع التطوير على جهودهم المتميزة

وتستهدف أعمال التطوير رفع كفاءة مطار سفنكس لخدمة سكان محافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف والمنيا، والمنوفية، وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة وجذب سياحة اليوم الواحد للمناطق السياحية لقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة