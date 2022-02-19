25 فبراير.. انطلاق فعاليات المؤتمر الـ30 لأصدقاء التراث العربى المسيحى

جدة - نرمين السيد - وينطلق المؤتمر تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، وينظمه الرهبان الفرنسيسكان بتنسيق الأب ميلاد شحاتة مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

المؤتمر يناقش عددا كبيرا من الأبحاث، ويستعرض الباحث إبراهيم الباجوشى عضو لجنة التاريخ القبطى، بحثا بعنوان "الكتابات اللاهوتية لآباء ومعلمى الكنيسة القبطية فى ما بين القرنين السابع عشر والثامن عشر وكتاباتهم"، أما الباحث باسم سمير الشرقاوى فيناقش الظواهر الطبيعيّة والفلكيّة الّتى حلّت على مصر فى "كتاب الذيل"، ويستعرض الأب بنيامين المحرقى، بحثا حول "القول الرابع من كتاب روضة الفريد وسلوة الوحيد للعلامة القديس سمعان بن كليل من أجل الصلوة القائمة بالخشية الدائمة".

كما يستعرض جورج إسحق، بحثا بعنوان "المزامير فى لسانٍ عربى قراءة نقديّة لأرجوزة الحَفص بن ألبر القوطى، مقدمة ترجمته الشِعريّة للمزامير"، ويعرض شريف رمزى، بحثا حول "جُهودِ المُترجمين الأقباط فى القرن الحادى عشر"، ويتحدث الباحث عادل زكرى عن التلقى القبطى للإمام الفخر الرازى: أبو شاكر بن الراهب أنموذجا.

ويناقش الباحث عماد حرز لبيب، الخطب الكنسية العربية النثرية والمسجوعة بين العشية والقداس، ويقدم القس عيد صلاح بحثا بعنوان "مقدمة فى علم التفسير العربى المسيحى: البدايات والمسارات"، أما الدكتور لؤى محمود سعيد فيقدم بحثا بعنوان "التراث الشعبى القبطى كتراث عربى مسيحى"، ويناقش الباحث مدحت حلمى تادرس "مخطوط مذكرات القمص أيوب مسيحة جرجس عن زيارته لروما بدعوة من الآباء الفرنسيسكان فى سبتمبر وأكتوبر 1971م"، ومقالاته بزيارتيه لروما فى عامى 1968م و1971م.