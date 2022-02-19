شاهد تحتفل بمسلسل «خارج السيطرة».. «من أجمل مسلسلات المنصة»

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تعرض منصة شاهد VIP الإلكترونية هذه الفترة، مسلسل خارج السيطرة المكون من حلقات منفصلة، لكل منها قصة وأبطال يختلفون عن سابقتها، ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي كله.

دوت الخليج ترصد ردود الأفعال التي تنشرها منصة شاهد عن مسلسل خارج السيطرة

منصة شاهد تحتفل بمسلسل خارج السيطرة

ونشرت منصة شاهد VIP الإلكترونية، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، عدد من التعليقات الإجابية، التي نشرها الجمهور على السوشيال ميديا، عن حلقات مسلسل «خارج السيطرة» المختلفة، والإشادة بأبطال كل قصة، وتم مصاحبتهم بتعليق:"من أجمل وأقوى مسلسلات شاهد وكل حلقة أحلي من اللي قبلها.. آراء الجمهور عن مسلسل خارج السيطرة.. وأنتوا إيش رأيكم ؟".

وعلق أحد المتابعين لصفة شاهد VIP على إنستجرام، وكتب:"احلى مسلسل ياريت في جزيء ثاني".

ردود الأفعال التي نشرتها منصة شاهد عن مسلسل خارج السيطرة

كان من بين التعليقات التي نشرتها شاهد VIP عبر حسابها على موقع إنستجرام، من قال:"خارج السيطرة منأجمل مسلسلات شاهد.. كل حلقة أحلى من اللي قبلها، أفكار المسلسل مجنونة".

وقال آخر عن حلقة الفنانة وعد والفنان عبد المحسن النمر:"حلقة وعد وعبد المحسن النمر قوية، وعد أنتي ممثلة بارعة، عفوية وجميلة، عبدالمحسن النمر أنت ممثل عالمي، عبقري ومبدع".

وجاء أحد التعليقات عن حلقة بعنوان "الفرصة"، يقول:"حلقة الفرصة.. حسن الرداد، سوسن بدر وميس حمدان حلقة رهيبة.. رافو".

وجاء تعليق إحدى المتابعين لمسلسل خارج السيطرة يقول:"المسلسل حلقات منفصلة، كل حلقة مختلفة تحفة.. بس أكتر 4 حلقات عجبوني الحلقة الثانية، الثالثة، الخامسة والسادسة أتفرجوا عليهم بجد تحفة جدًا".

آراء الجمهور عن مسلسل خارج السيطرة

كتبت إحدى المتابعات من خلال حساب رسمي لها على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول عن مسلسل «خارج السيطرة»:"مسلسل خارج السيطرة دا جامد أوي وجديد وحبيت القصص وحبيت التصوير والموسيقى".

وقال آخر عن المسلسل:"الحلقة الخامسة تحفى، كنت حاسس السبب الدمى بس تركي اليوسف أبدع".

قال أحد متابعي مسلسل «خارج السيطرة»:"بس أستمتعت بأداء حنان مطاوع.. أحب الممثلة دي كتير بكل دور وشخصية تعطيها حقها وزيادة وتقنعك فيها.. تتعاطف معاها وتخاف منها بنفس الوقت".

وجاء أحد التعليقات يقول:"بتونس عليك حلقة ممتعة جدًا وأداء الممثلين عبقري".

وقال أحدهم:"مسلسل خارج السيطرة أقوى شيء أتعرض على شاهد".

وكتب أحد رواد السوشيال ميديا عن آخر حلقة لمسلسل «خارج السيطرة»:"الحلقة الأخيرة من مسلسل خارج السيطرة روعة، خلطة من أفلام ديزني، ولعبة جومانجي وويجا مع رشة من أفلام الرعب الكلاسيكية".

وتستمر منصة شاهد VIPفي إنتاج وتقديم أعمالها الأصلية المتنوعة، والمختلفة عن الصياغات المعتادة للمواضيع، من خلال أفلام ومسلسلات، أبطالها نجوم عرب يحبهم الجمهور ويرغب في متابعتهم دائمًا.