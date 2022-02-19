/680273/أبو-شقة-البشرية-عانت-من-ويلات-الحروب-والانقسامات-والحوار-هو-اللغة-الوحيدة-للتفاهم

القى المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، كلمة المجلس أمام البرلمان العربي، نقل في بدايتها تحيات وتقدير المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس إلي رئيس البرلمان العربي وأعضائه، مؤكداً ثقته فى أن تأتي أعمال المؤتمر بما فيه الخير لأمتنا العربية وأوطاننا الغالية.

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وتناول أبو شقة، في الكلمة عددا من القضايا والملفات التي تهم شعوبنا العربية،حيث أكد أن دولنا العربية نجحت فى ؤاد شأفة الإرهاب والتطرف الذى لم ولن يجد فى أراضينا الطيبة وبين شعوبنا السمحة ملاذا، مشيراً إلي أن ذلك جاء بفضل الأدوار المنوطة بالجهات المعنية بدولنا ووفق الدور النموذجى الذى اضطلعت به مجالسنا وبرلماناتنا فى سن القوانين والتشريعات لمناهضة تلك الجرائم النكراء وكذلك الدور الرائد لجامعة الدول العربية والبرلمان العربى فى المنظومة القانونية العربية وفى مقدمتها اتفاقيات مكافحة الارهاب، وغسل الاموال وتمويل الارهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة.

بهاء الدين أبو شقة: البرلمانات العربية ترحب بأى تعاون وانفتاح مع كافة البرلمانات

وأشاد وكيل أول مجلس الشيوخ، بالجهود التي تبذل فى إطار التعاون البرلمانى العربى ومن خلال مجالسنا وبرلماتنا لمواكبة التطورات فى الجرائم الإرهابية بسن القوانين والتشريعات لمكافحتها.

وأوضح أبو شقة، أن دولنا وقياداتنا الحكيمة ومؤسساتها وبرلماناتها قد كرست عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الاخرى اعلاءً للمبادئ الدولية المستقرة فى هذا الشان، مؤكداً أنه لن يتم السماح لأحد بالتدخل فى شئوننا وأن البرلمانات العربية ترحب بأى تعاون وانفتاح مع كافة البرلمانات للتعاون المشترك .

وتناول أبو شقة، في كلمته قضية الأمن المائي مؤكداً أنه بالتعاون والعمل المشترك نستطيع تجاوز كافة التحديات والتعاطى مع قضايا الامن المائى العربى بنقل الخبرات وتعزيز عمل حكوماتنا لتحقيق الامن المائى العربى عبر المشروعات الوطنية العربية لتحلية المياه وغيرها وفى صون الامن المائى العربى تفعيلا للمقررات الدولية الراسخة فى شان المجارى المائية الدولية .

وأشار وكيل الشيوخ، إلي أن الدول العربية قد خطت بكافة مؤسساتها خطوات واعدة نحو تمكين المرأة والشباب فى منظومة التنمية للنهوض بمجتمعاتنا العربية التى تعرف قيمة المراة ودورها فى كافة المناحى، مؤكداً أنها حققت أيضاً تقدما بارزا فى قضايا التعليم والقضاء على الأمية الأبجدية والرقمية والتكنولوجية، لافتا إلي أنه لايزال لدينا الكثير من الجهد لمواكبة التطور العلمى المتلاحق ونعاهد شعوبنا وقياداتنا على الوفاء به .

بهاء الدين أبو شقة: البشرية عانت من ويلات الحروب والانقسامات

وقال أبو شقة، أن البشرية عانت من ويلات الحروب والانقسامات ولم يعد المجال مجديا للصراع الحضارى بل بات الحوار هو اللغة الوحيدة للتفاهم وتوافق الرؤى، موضحاً أن أمتنا لم ولن تعرف تنابذا وصراعا بين الحضارات والأديان، مشيداً بدور المؤسسات العربية المعنية الفاعل فى شأن الجهود الدولية لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، مشيراً إلي أن قوانينا وأدياننا وثقافتنا العربية تحض على هذا الشأن تحقيقا لعالم معاصر يتجه للتعاون والتكامل والشراكة لتحقيق التنمية والمصالح المشتركة.