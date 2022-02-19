وزيرا الثقافة والسياحة والاثار يشهدان حفل ختام مهرجان اسوان الدولي للثقافة والفنون...

تشهد الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار واللواء اشرف عطية محافظ اسوان وعددا من سفراء الدول العربية والاجنبية ختام فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان اسوان الدولي للثقافة والفنون، والتي تقام مساء الاثنين ٢١ فبراير من امام معبد ابو سمبل احتفالا بتعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني ثم تنتقل الي ساحة السوق بالمدينة وتستمر حتي الساعات الاولي من صباح اليوم التالي صرح بذلك الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة واضاف ان المهرجان الذي استمر علي مدار ٧ ايام متواصلة قدم فعالياته في ١٣ موقع بقري ومراكز محافظة اسوان وحضره ما يقرب من ١٥ الف مشاهد من ابناء المحافظة وضيوف مصر من الاجانب واشار الي ان دورة هذا العام اقيمت بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبرى سعيد، والبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة عادل عبده، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضى، بإشراف من الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى ، وأكد عطوة ان المهرجان هذا العام شهد مشاركة ١٨ فرقة من ٧ دول عربية واجنبية هي "فلسطين، السودان، زيمبابوى، سيريلانكا، بنجلاديش، المكسيك، بولندا، اليونان" ومن مصر فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة "أسوان، سوهاج، المنيا، بورسعيد، العريش، الشرقية، الحرية بالإسكندرية، مطروح" للفنون الشعبية، وفرقتى "توشكى، وشلاتين" التلقائيتين، بالإضافة الي المشاركة الاولي لفرقتي رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية .

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