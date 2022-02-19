تحصين 159 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالغربية

جدة - نرمين السيد - قال مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية الدكتور حاتم أنور، إن إجمالى ما تم تحصينه من الماشية ضد مرض الجلد العقدى للأبقار وجدرى الأغنام للضأن على مستوى المحافظة بلغ 159 ألف رأس.





وأوضح أنور فى تصريح اليوم السبت، أن "ذلك جرى خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022 والتى انطلقت يوم 22 يناير الماضى وتستمر لمدة شهر". وأضاف أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية؛ لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين؛ للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

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