إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة - فى بيان اليوم السبت - أنه تم استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بميناء شرم الشيخ، مع متابعة حالة الطقس أولا بأول لاتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وكانت الهيئة، أعلنت إغلاق الميناء فى وقت سابق اليوم نظرا لسوء الأحوال وشدة الرياح التى بلغت من 30 عقدة إلى 35، واضطراب حالة البحر ، وتقرر إيقاف كافة الأنشطة البحرية حفاظا على الأرواح.
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